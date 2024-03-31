Gelecek sezon bambaşka bir kadroyla mücadele edecek olan Beşiktaş'ın transfer listesi kabarık. Siyah beyazlıların gündemine gelen yeni isimlerden biri de Karabağ'ın Brezilyalı yıldızı Juninho.

HASAN ARAT BİTİRECEK

Azerbaycan Premier Ligi'nde bitime 8 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden kardeş ülkenin temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz Leverkusen'e korku dolu anlar yaşatıp 4 dakika içinde yediği iki golle tura vede ederken, Juninho ön plana çıkmıştı. Brezilyalı iki maçta da attığı gollerle büyük beğeni topladı.

Beşiktaş transfer komitesinin gözdelerinden biri olan 27 yaşındaki oyuncu hücumun her bölgesinde forma giyebilmesiyle dikkati çekiyor. Azerbaycan temsilcisiyle bir sezonluk daha sözleşmesi olan Juninho'nun transferi için Başkan Hasan Arat devreye girdi.

Siyah beyazlıların patronu, yakın ilişkiler içinde olduğu Karabağ'ın başkanı Abdolbari Gozal'le görüşerek transferi bitirmeye çalışacak. Güncel piyasa değeri 1 milyon avro olan oyuncunun bonservis bedeli için uygun bir rakama anlaşılması bekleniyor.

"MENAJERİM DEĞERLENDİRİYOR"

Beşiktaş'la transfer görüşmeleri yaptığı hakkında açıklamada bulunurken sır vermemeye çalışan Juninho, "Transfer tekliflerini menajerim değerlendiriyor. Ben bu konuyla ilgilenmiyorum. Sadece başarılar yaşamaya devam etmek istiyorum" dedi.

44 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Karabağ formasıyla 44 resmi maça çıkan Juninho bu karşılaşmalarda 25 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.