İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3795
  • EURO
    46,9613
  • ALTIN
    4334.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu kararını verdi
Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu kararını verdi

Benfica'da forma giyen ve Beşiktaş iddialarıyla gündeme gelen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, takımdan ayrılıyor. Kerem'in, bu süreçte gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 09:23 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu kararını verdi
ABONE OL

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILIK KARARI

Record'da yer alan habere göre, milli futbolcu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı düşünüyor.

Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem'in, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.