Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu için ayrılık iddiası gündeme geldi.

AYRILIK KARARI

Record'da yer alan habere göre, milli futbolcu, bu yaz Benfica'dan ayrılmayı düşünüyor.

Benfica'dan ayrılmayı düşünen Kerem'in, gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

26 yaşındaki futbolcunun adı son dönemde Türkiye'den Beşiktaş ile anılıyor.

PORTEKİZ PERFORMANSI

Benfica forması altında 53 maçta süre bulan Kerem Aktürkoğlu, 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Kerem'in, güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.