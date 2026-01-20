İSTANBUL 6°C / 1°C
Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! Lukaku, kararını verdi

Beşiktaş ile anılan Romelu Lukaku için net bir açıklama geldi. Belçikalı golcünün menajeri, Lukaku'nun sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve ayrılığın gündemde olmadığını belirtti.

20 Ocak 2026 Salı 21:54
Beşiktaş ile anılıyordu! Lukaku, kararını verdi
ABONE OL

Beşiktaş'ın radarına giren Napoli forması giyen Belçikalı santrfor Romelu Lukaku için İtalya'dan çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

İtalya basınından Il Mattino, Napoli forması giyen Romelu Lukaku'nun ara transfer döneminde yeniden gündeme geldiğini ancak Belçikalı yıldızın gelen tekliflere kapıyı kapattığını yazdı. Uzun süredir yaşadığı kas sakatlığının ardından yeniden Antonio Conte'nin emrine giren Lukaku'nun, ocak ayında bazı kulüplerin radarına girdiği belirtildi.

Haberde, daha önce Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çeviren Lukaku için bu kez Beşiktaş ve Everton'un devreye girdiği aktarıldı. İki kulübün de oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı ancak Lukaku cephesinden net bir yanıt geldiği ifade edildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Il Mattino'nun haberine göre Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş ve Everton yöneticilerine olumsuz dönüş yaptı. Pastorello'nun, Belçikalı golcünün sezon sonuna kadar Napoli'de kalacağını ve Conte ile yollarını ayırmasının gündemde olmadığını ilettiği kaydedildi.

Gazetede yer alan ifadede şu vurgu yapıldı:

"Big Rom için şu anda yapılacak bir şey yok. Lukaku sezon sonuna kadar Napoli'de kalacak, ardından durum yeniden değerlendirilecek. Arabistan'dan sonra da çizgisini bozmadı ve Conte'nin yanında kalmayı sürdürüyor."

