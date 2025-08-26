Beşiktaş ile anılıyordu! Mehdi Taremi için yeni talip

Serie A'ya yeniden yükselen Sassuolo, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin durumunu yakından takip ediyor.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Sassuolo yetkilileri, Inter forması giyen İranlı golcünün transfer şartları hakkında bilgi aldı.

Henüz Inter'e resmi bir teklif iletilmiş değil. Milano ekibi, oyuncunun durumuyla ilgili gelişmeleri bekleme pozisyonunda.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde yer alan 33 yaşındaki forvet için yaz transfer döneminde rekabetin kızışması bekleniyor.

Inter ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Taremi, sınırlı forma şansına rağmen etkili performanslar sergilemişti.

Taremi'nin geleceği, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan transfer ettiği Mehdi Taremi, Milano ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.