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Spor

Beşiktaş ile anılıyordu! Salvatore Esposito için açıklama geldi

Beşiktaş ile adı geçen Salvatore Esposito için takımı Spezia'nın sportif direktörü Stefano Melissano'dan açıklama geldi. Melissano, oyuncu için siyah-beyazlı ekipten teklif geldiğini doğruladı.

Haber Merkezi5 Ağustos 2025 Salı 18:50 - Güncelleme:
Beşiktaş ile anılıyordu! Salvatore Esposito için açıklama geldi
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İtalya Serie B ekiplerinden Spezia'nın sportif direktörü Stefano Melissano, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş ve Salvatore Esposito'nun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'TAN BİR GİRİŞİM OLDU"

Basın toplantısında Esposito hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Melissano, "Kulüp olarak oyuncularımıza en iyi çalışma ortamını sunuyoruz. Salvatore Esposito için Beşiktaş'tan bir girişim oldu. Ancak ne oyuncu ne de kulüp tarafında anlaşma sağlanamadı. Bugün itibarıyla hala Spezia oyuncusu ve burada kalmaktan memnun," dedi.

Melissano, 2000 doğumlu orta saha oyuncusu için şu an somut bir gelişme olmadığını vurguladı. Salvatore Esposito, geçtiğimiz sezon Spezia formasıyla 30'dan fazla maça çıkarak orta sahada önemli bir rol üstlenmişti.

SPEZIA KARNESİ

Spezia kariyerinde 93 resmi maça çıkan Esposito 9 gol ve 15 asist ile takımına katkı sağladı.

  • Salvatore Esposito
  • Beşiktaş transferi
  • Stefano Melissano

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