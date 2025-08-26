İSTANBUL 28°C / 20°C
26 Ağustos 2025 Salı
Spor

Beşiktaş ile anlaşmıştı! Tiago Djalo, İstanbul'a geldi

Beşiktaş, transferi için Juventus ile anlaşma sağladığı Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi.

26 Ağustos 2025 Salı 19:34
Beşiktaş ile anlaşmıştı! Tiago Djalo, İstanbul'a geldi
Beşiktaş, Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo'yu İstanbul'a getirdi.

Siyah-beyazlılar, bu transfer için Juventus ile 3,5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Djalo, Beşiktaş'a transferini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için saat 19.20 sularında İstanbul'a geldi.

DETAYLI SAĞLIK KONTROLÜ

25 yaşındaki savunmacı, resmi imzalar öncesinde kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçecek. Djalo, 2023 yılında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 47 maç kaçırmıştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sağlık kontrolünde sorun çıkmaması halinde Beşiktaş, Djalo ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Porto'da kiralık olarak geçiren Djalo, 17 maçta görev aldı ve 2 gol kaydetti.

