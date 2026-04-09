Beşiktaş ile Antalyaspor 60. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.00'de Antalyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, geride kalan 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Akdeniz temsilcisi ise 7'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 14 mağlubiyetle 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

LİGDE 60. RANDEVU

İki takım, yarınki müsabakayla birlikte ligde 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 mücadelede siyah-beyazlılar 37, kırmızı-beyazlılar ise 8 defa galip geldi. 14 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 124 kez fileleri havalandırırken, Antalyaspor da 57 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Kartal'da sarı kart cezalısı olan ve aynı zamanda sakatlığı da bulunan Wilfred Ndidi, forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan dolayı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile yine aynı karşılaşmada tedbirsiz olarak sevki yapılan Vaclav Cerny'nin yarın görev alıp alamayacağı PFDK kararlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

Aynı zamanda Teknik Direktör Sergen Yalçın da derbiden sonra basın toplantısındaki sözleri sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim olmuştu.

6 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, Antalyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak.

KARTAL EVİNDE SON 10 MAÇTA 4 KEZ KAZANDI

Kara Kartal, Antalyaspor'u ligde konuk ettiği son 10 maçta 4 kez galip gelebildi. 3 müsabakada gülen kırmızı-beyazlılar olurken, 3 karşılaşmada da taraflar birer puana razı oldu.

Siyah-beyazlı takımın 15 golüne, Antalya ekibi 10 golle karşılık verdi.