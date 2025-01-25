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Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk lig maçında Antalyaspor'a konuk olacak. İki takım 58. kez kari karşıya gelecek.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 11:28 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 58. kez karşı karşıya gelecek
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Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın 58. kez birbirine rakip olacak.

İstanbul temsilcisiyle Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başladı. Siyah-beyazlılar, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 57 müsabakanın 36'sında siyah-beyazlı takım, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 120 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip 55 gol kaydetti.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

Siyah-beyazlılar, Antalya'daki 28 lig maçının 17'sinde sahadan galip ayrılırken 4 kez de yenildi.

İki takım arasında oynanan 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 65 kez havalandırdı, kalesinde ise 37 gol gördü.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan müsabakayı Beşiktaş, 4-2 kazandı.

ANTALYA'DA OYNANAN MAÇLARDA BOL GOL VAR

İki takımın Antalya'da karşı karşıya geldiği müsabakalar bol gollü maçlara sahne oldu.

Ligde Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlıların sahasında kozlarını paylaştığı karşılaşmalardan gollü sonuçlar alınan bazı maçlar şöyle:

TarihSezonTakımlarSonuç
08.12.19961996-1997Antalyaspor-Beşiktaş3-2
14.12.19971997-1998Antalyaspor-Beşiktaş3-3
22.04.20001999-2000Antalyaspor-Beşiktaş2-2
16.11.20012001-2002Antalyaspor-Beşiktaş1-4
05.11.20062006-2007Antalyaspor-Beşiktaş4-4
24.08.20082008-2009Antalyaspor-Beşiktaş2-3
18.11.20122012-2013Antalyaspor-Beşiktaş3-5
26.10.20152015-2016Antalyaspor-Beşiktaş1-5
03.02.20192018-2019Antalyaspor-Beşiktaş2-6
18.09.20212021-2022Antalyaspor-Beşiktaş2-3
06.05.20232022-2023Antalyaspor-Beşiktaş1-3
05.11.20232023-2024Antalyaspor-Beşiktaş3-2

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