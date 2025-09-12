İSTANBUL 28°C / 21°C
Spor

Beşiktaş ile Başakşehir 23. kez karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı RAMS Başakşehir ile 23. kez rakip olacak.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 10:28 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Başakşehir 23. kez karşı karşıya gelecek
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar ligde 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Oynadığı 2 müsabakadan da beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler ise 2 puanla 13. basamakta yer alıyor. İki takımında Avrupa kupalarında oynadığı mücadeleler sebebiyle 2 maçı ertelenmişti.

LİGDE 23. RANDEVU

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Hem siyah-beyazlılar hem de turuncu-lacivertliler 7'şer kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda iki takım da 26 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan son karşılaşmada Başakşehir, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

YENİ TRANSFERLER ŞANS BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta, yeni transferler Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny, Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan görev bekleyecek. Yalçın'ın görev vermesi durumunda söz konusu futbolcular ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

WİLFRED NDİDİ VE MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU FORMA GİYEMEYECEK

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek. Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin dün yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. St. Patrick's ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında sakatlanan Mustafa Hekimoğlu'nun ise sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kısmi yırtığa rastlandı.

ALPER AKARSU YÖNETECEK

Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak maçı Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Erdem Mertoğlu olacak.

