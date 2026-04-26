  • Beşiktaş ile Fatih Karagümrük 18. kez rakip olacak
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük ile 18. kez rakip olacak.

IHA26 Nisan 2026 Pazar 11:07
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle topladığı 55 puanla 4. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 20 mağlubiyetle aldığı 20 puanla son sırada yer alıyor.

LİGDE 18. RANDEVU

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 12, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 37 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Beşiktaş 2-0 kazandı.

SON 7 MAÇTA RAKİBİNE MAĞLUP OLMUYOR

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile oynadıkları son 7 lig müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu süreçte 6 kez galip gelen Kartal, 1 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Beşiktaş, bu maçlarda 13 kez rakip fileleri sarsarken kalesinde 2 gol gördü.

Beşiktaş'ın rakibine karşı 2020-2021 sezonunda yaşadığı son mağlubiyette de takımın başında Sergen yalçın bulunuyordu.

DEVİS VASQUEZ, İLK KEZ FORMA GİYECEK

Beşiktaş'ın Kolombiyalı kalecisi Devis Vasquez, Fatih Karagümrük karşısında siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıkacak. Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Roma'dan kiralık olarak kadroya dahil olan Vasquez'in, sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Fatih Karagümrük müsabakasında 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

KARTAL'DA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük mücadelesinde Amir Murillo ve Ersin Destanoğlu, sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda ayak bileğinde bağ yırtığı olan orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz da İstanbul ekibine karşı kadroda yer almayacak.

3 OYUNCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, sol bek Rıdvan Yılmaz ve orta saha oyuncusu Salih Uçan, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ayberk Demirbaş olacak.

