30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  • Beşiktaş ile Gaziantep FK ligde 14. kez rakip olacak
Beşiktaş ile Gaziantep FK ligde 14. kez rakip olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 10:47 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligde 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi sonucu 56 puan toplayan siyah-beyazlılar, 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyetle elde ettiği 37 puanla 10. basamakta bulunuyor.

LİGDE 14. RANDEVU

İki takım yarınki maçla birlikte ligde 14. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 13 mücadelede siyah-beyazlı takım, 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 19 gol atarken, Gaziantep FK 15 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK müsabakasında 2 oyuncu görev alamayacak. İstanbul ekibinde sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, forma giyemeyecek.

ERSİN VE MURİLLO DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı formalarından uzak kalan Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK karşılaşmasıyla geri dönecek.

İki oyuncu, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 11'de yer alacak.

SINIRDA 2 FUTBOLCU

Gaziantep FK maçı öncesinde Kartal'da 2 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, yarın sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

