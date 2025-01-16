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Spor

Beşiktaş ile görüşmüştü! Niko Kovac teklifi kabul etmedi

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin görüşme yaptığı deneyimli çalıştırıcı Niko Kovac teklifi reddetti. İşte detaylar...

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Beşiktaş ile görüşmüştü! Niko Kovac teklifi kabul etmedi
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Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktör için birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

Beşiktaş için daha önce de gündeme gelen Niko Kovac için sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Kovac ile görüştü ve taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildi. Ancak daha sonra Kovac, Beşiktaş'ı geri çevirdi.

Kariyerinde Hırvatistan, Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Monaco ve Wolfsburg'u çalıştıran Kovac, geçen yılın mart ayında Wolfsburg'tan ayrıldığından bu yana kulüp çalıştırmıyor.

Beşiktaş'ın Kovac konusun yaşanan bu gelişmenin ardından listedeki alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

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