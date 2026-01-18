Beşiktaş ile Kayserispor 60. kez kozlarını paylaşacak

İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.