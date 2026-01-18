İSTANBUL 4°C / 2°C
  Beşiktaş ile Kayserispor 60. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Beşiktaş ile Kayserispor 60. kez kozlarını paylaşacak

Beşiktaş ile Zecorner Kayserispor, Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

18 Ocak 2026 Pazar 11:24
Beşiktaş ile Kayserispor 60. kez kozlarını paylaşacak
İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 59 maçta Beşiktaş 37, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son olarak 2020 yılında mağlup olan ve o günden bu yana kaybetmeyerek 10 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlıların toplam 103 golüne, sarı-kırmızılılar 54 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 29 lig maçından 24'ünü kazandı.

Taraflar 3 karşılaşmadan berabere ayrılırken, Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi.

İstanbul'da Beşiktaş 65, Kayserispor ise 21 gol attı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 ile 2025-2026 sezonlarında rakibini İstanbul'da ve Kayseri'de 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonuçlarını elde etti.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı.

Bu arada, 2010-2011 ile 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetleriyle biten maçlarda atılan 6'şar gol, iki takım arasında en gollü karşılaşmalar olarak tarihteki yerini aldı.

