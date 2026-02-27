İSTANBUL 6°C / 4°C
27 Şubat 2026 Cuma
Beşiktaş ile Kocaelispor ligde 42. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, rakibi karşısında 24 galibiyet ve 82 golle ezici bir üstünlüğe sahip. Kocaelispor'un Beşiktaş'a karşı son galibiyeti ise 1999 yılına kadar uzanıyor.

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Kocaelispor ile 42. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında geride kalan 41 maçta siyah-beyazlıların 24, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken iki ekip 12 karşılaşmada ise berabere kaldı.

Beşiktaş, rakip fileleri toplamda 82 kez havalandırırken, Kocaelispor ise 40 gol kaydetti.

Sezonun ilk devresinde İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar, 3-1 kazanmayı başardı.

KOCAELİ'DEKİ MAÇLAR

Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor, daha önce Kocaeli'de 20 kez karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım 10, yeşil-siyahlı ekip ise 3 kez galip geldi.

Kocaeli'deki 7 maç da berabere biterken Beşiktaş 32, Kocaelispor ise 17 gol attı.

İki takım ligde son olarak 10 Nisan 2009'da Kocaeli'de karşı karşıya gelirken siyah-beyazlılar, mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla elde etti.

Körfez ekibi ise siyah-beyazlıları 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan müsabakayı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999 YILINDA

Kocaelispor, Beşiktaş karşısında ligdeki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonraki 11 maçta ise galibiyet yüzü görmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 11 lig maçından 10'unu kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

