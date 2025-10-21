İSTANBUL 21°C / 12°C
  • Beşiktaş ile Konyaspor 49. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Beşiktaş ile Konyaspor 49. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş ile Konyaspor karşılaşacak. İki takım 49. kez karşı karşıya gelecek.

AA21 Ekim 2025 Salı 11:43 - Güncelleme:
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşılaşacak.

Ligdeki 48 maçın 27'sini siyah-beyazlı futbol takımı kazanırken 7 müsabakadan Konyaspor galip ayrıldı. Taraflar, 14 karşılaşmada üstünlük kuramadı.

Beşiktaş, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri havalandırırken Konyaspor 44 gol kaydetti.

- Beşiktaş, Konya'da da üstün

Siyah-beyazlı futbol takımı, Konya'ya konuk olduğu 24 lig maçında 9 galibiyet elde etti.

Konya'daki karşılaşmaların 10'u beraberlikle tamamlanırken ev sahibi, 5 müsabakadan galip ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti.

Beşiktaş, 1992-93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

Siyah-beyazlılarla ligde oynadığı maçlardan 6'sını tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.

