Beşiktaş ile Konyaspor kupada 9. kez karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, yarın saat 20.30'da sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf, finale yükselecek.

Siyah-beyazlılar, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmak istiyor.

KUPADA 9. RANDEVU

Siyah-beyazlılar ile yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 9. kez rakip olacak. İki takım bu müsabakalarda 3'er galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Kartal'ın 11 golüne, Konya temsilcisi 10 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ 12. KEZ KUPAYI KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 defa zafere ulaştı. Konyaspor ise 2016-2017 sezonunda finalde Başakşehir'i penaltı atışları sonucunda yenerek kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı.

Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah-beyazlılar, kupayı 12. kez kazanmaktan başka bir ihtimal düşünmüyor.

İKİ EKSİK

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Kara Kartal'da 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, yarın sahada olamayacak. Ligde geride kalan haftada oynanan Gaziantep FK maçından önce dizindeki ağrı sebebiyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica'nın durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.