Beşiktaş ile Leicester City arasında takas pazarlığı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı transfer görüşmeleri için gittiği İngiltere'de ilk olarak Leicester City'nin kapısını çaldı. Premier Lig'e veda ettiği için Ada ekibinin birçok oyuncusu takımdan ayrılmak istiyor.

ALTERNATİF HALİL

Ada temsilcisine bu sezon beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka ile Şenol Güneş'in tecrübe kazanmasını istediği Ersin Destanoğlu önerildi.

Muleka'nın bonservisiyle gönderilmesi, Ersin'in ise kiralanması planlanıyor. Leicester City bu cazip teklifi hemen kabul edemedi çünkü Iheanacho'ya olan talipler fazla.

Ceyhun Kazancı bir süre daha bekledikten sonra olumlu cevap gelmediği takdirde Brentford'a giderek Halil Dervişoğlu'nu bitirmeye çalışacak