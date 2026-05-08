Beşiktaş ile Trabzonspor 143. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda mücadele edecek. Ligi 4. sırada bitirmeyi garantileyen ev sahibi siyah-beyazlılar, 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 59 puan elde etti. Bordo-mavililer ise 19 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyetle topladığı 66 puanla 3. basamakta yer alıyor.

TÜM KULVARLARDA 143. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, yarınki müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 143. kez rakip olacak. Geride kalan 142 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 48 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal'ın attığı 198 gole, Karadeniz temsilcisi de 163 golle karşılık verdi.

LİGDE 106. MAÇ

İki takım, Süper Lig'de ise 106. karşılaşacak. Daha önce oynanan 105 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 37 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 150, Trabzonspor da 123 gol kaydetti.

İÇ SAHADA SON YENİLGİ 2021-2022 SEZONUNDA

Beşiktaş, ligde evinde Trabzonspor ile karşılaştığı son 3 maçta mağlup olmadı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de rakibini 2-1'lik skorla geçen Kara Kartal, 2023-2024 sezonundaki karşılaşmadan ise 2-0 galip ayrıldı.

Trabzon temsilcisine karşı son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 2-1 ile alan siyah-beyazlılar, bu süreçte iç sahadaki tek beraberliğini de 2022-2023 sezonunda 2-2 sona eren maçta yaşadı.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDAKİ SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımı, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 mücadelede 3 galibiyet aldı. Tüpraş Stadyumu'ndaki son müsabakada Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 ve Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederken, Galatasaray'a ise 1-0 kaybetti. Bu serinin son maçında da siyah-beyazlılar, şubat ayında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçmişti.

SÜPER LİG'DE SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 karşılaşmada gol yemedi. Kartal, evinde Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, deplasmanda ise Gaziantep FK'yı 2-0 yendi. Bu sezon ligde yaptığı 32 maçın 22'sinde ağları havalanan Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı da kalesini korumayı başardığı takdirde uzun bir aradan sonra üst üste rakiplerine gol izni vermediği dönemi yaşayacak.

Siyah-beyazlı takım, son olarak Teknik Direktör Fernando Santos döneminde 2024 yılının şubat ayındaki seride üst üste 4 müsabakada gol yememişti.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta, bu zorlu mücadelede 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

SALİH VE AGBADAOU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Salih Uçan ile Emmanuel Agbadou, Trabzonspor karşısında kart görmeleri halinde son hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev alamayacak.