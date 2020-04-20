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Spor

Beşiktaş'ın stoperi Vida'ya çifte talip! Marsilya ve West Bromwich

Beşiktaş'ta en fazla kazanan isimlerden biri olan Domagoj Vida, yönetimden gelen indirim talebine yanıt vermedi. Marsilya ve West Bromwich'in transfer gündemindeki Hırvat stoperin satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 12:56 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 12:56
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Beşiktaş Yönetimi bir yandan yeni dönem transfer çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Siyah-beyazlı oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşmelere başlayan ve ilk olarak 3 milyon euroluk yıllık ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinin başında gelen Domagoj Vida ile görüşen yönetim, Hırvat stoperin yanıt vermemesi üzerine bu futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Fransa basını da Domagoj Vida'nın Marsilya'ya transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. Gazetede yer alan haberde, "Vida büyük bir savaşçı" ifadelerini kullanırken; Beşiktaş yönetimi Marsilya'dan resmi bir teklif gelmesini bekliyor.

Bu arada West Bromwich Albion da, 30 yaşındaki stoperle ilgileniyor. İngiliz ekibi bu transfer için 6 milyon euroyu gözden çıkardı. Vida'nın sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde bitiyor. (Fotomaç)

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