İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Federico Chiesa'nın geleceği belli oldu. İngiliz basınından Liverpool Echo'nun haberine göre İtalyan yıldız, kariyerine Liverpool'da devam edecek.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Chiesa için; Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Atalanta da devreye girmişti. Ancak İtalyan kanat oyuncusu, Premier League'de ilk 3 maçta da forma giyip bir de gol atarak menajer Arne Slot'un gözüne girmeyi başardı. Chiesa'nın, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in ayrılıklarıyla hücum hattında opsiyon olarak kalmaya devam edeeceği aktarıldı.

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.