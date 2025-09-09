İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2025 Salı / 17 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,266
  • EURO
    48,4224
  • ALTIN
    4834.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş ilgileniyordu! Liverpool'dan Federico Chiesa kararı
Spor

Beşiktaş ilgileniyordu! Liverpool'dan Federico Chiesa kararı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber İngiltere'den geldi. Liverpool, siyah-beyazlı ekibin gündeminde olan Federico Chiesa ile yola devam kararı aldı.

Haber Merkezi9 Eylül 2025 Salı 19:42 - Güncelleme:
Beşiktaş ilgileniyordu! Liverpool'dan Federico Chiesa kararı
ABONE OL

İsmi bir süredir Beşiktaş'la anılan Federico Chiesa'nın geleceği belli oldu. İngiliz basınından Liverpool Echo'nun haberine göre İtalyan yıldız, kariyerine Liverpool'da devam edecek.

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna almadığı Chiesa için; Beşiktaş'ın yanı sıra Napoli ve Atalanta da devreye girmişti. Ancak İtalyan kanat oyuncusu, Premier League'de ilk 3 maçta da forma giyip bir de gol atarak menajer Arne Slot'un gözüne girmeyi başardı. Chiesa'nın, Luis Diaz ve Darwin Nunez'in ayrılıklarıyla hücum hattında opsiyon olarak kalmaya devam edeeceği aktarıldı.

Geçen sezon Juventus'tan 12 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Federico Chiesa, çıktığı 17 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.