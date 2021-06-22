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Spor

Beşiktaş ilk transferini gerçekleştirdi!

Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi ve Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Salih Uçan ile anlaştıklarını açıkladı.

22 Haziran 2021 Salı 20:25 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 20:25
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Sergen Yalçın ile yapılan anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre Kocadağ ise, "Beşiktaş'ın özkaynak düzeninden çıkmış, 2 kupalı Sergen Yalçın tekrardan hepimize hayırlı olsun. Bir yıllık anlaşma hocamızın tercihi." dedi.

"SALİH UÇAN İLE ANLAŞTIK"

Salih Uçan'la ilgili soruya cevap veren Emre Kocadağ, Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardıklarına duyurdu. Önceliği Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelere verdiklerini belirten Kocadağ, Salih Uçan haricinde de bitirme noktasına geldikleri diğer transferleri yakın zaman içerisinde açıklayacaklarını söyledi.

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