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Spor

Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus engelini aştı

Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında karşılaştığı İlkem Yapı Tarsus Spor'u 85-77'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

2 Aralık 2024 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Beşiktaş, İlkem Yapı Tarsus engelini aştı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İlkem Yapı Tarsus Spor'u 85-77 yendi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Duhan Köyiçi, Almina Kocabaş, Sami İrek

İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 20, Heal 15, Elif Emirtekin, Alleyne 17, Hurt 16, Ecem Erk 6, Büşra Akgün 3, Banu Şimşek

Beşiktaş: Evans 10, Winterburn 12, Elif Bayram 13, Fagbenle 15, Krajisnik 28, Pelin Gülçelik, Özge Özışık 4, Melek Uzunoğlu 3

1. Periyot: 17-19

Devre: 36-41

3. Periyot: 57-68

Beş faulle çıkan: 37.50 Winterburn (Beşiktaş)

  • İlkem Yapı Tarsus Spor
  • Beşiktaş
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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