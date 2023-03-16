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Spor

Beşiktaş imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları...

Beşiktaş Yönetimi, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun bonservisini almaya karar verdi. 3 yıllık sözleşme imzalanacak Arthur Masuaku'ya yıllık 1.3 milyon avro ödenecek.

Fanatik16 Mart 2023 Perşembe 10:03 - Güncelleme:
Beşiktaş imzayı attırıyor! İşte sözleşme detayları...
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Sezon başında Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'dan kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Arthur Masuaku, iyi bir başlangıç yapamamıştı. İstikrarsız bir görüntü çizmesi sebebiyle Dünya Kupası öncesinde gönderilme kararı verilen ve son şans olarak çıktığı ara kampta kendisini toparlayan Demokratik Kongolu sol bek, büyük bir gelişim kaydetti. Fanatik'in haberine göre; takıma adapte olan ve yükselen form grafiğinin ardından ilk 11'in değişilmez ismi haline gelen Masuaku'nun bonservisi alınacak.

KULÜBEDE TUTMAYI BİLE GÖZE ALMIŞLARDI

Kara Kartal'da 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, West Ham'la yapılan özel sözleşme gereği 3 karşılaşmaya daha çıkarsa sayı 25'e ulaşacak ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Birkaç ay önce bu opsiyonu kullanmamak için oyuncuyu kulübede tutmayı bile göze alan Siyah-Beyazlılar, Masuaku'nun yükselişi sonrasında bu bedeli ödeme kararı aldı.

2026'YA KADAR SÖZLEŞME

Kara Kartal, Masuaku'nun bonservisini almasıyla birlikte oyuncuyla da imzalanacak anlaşmanın detayları belli oldu. Kulüp, deneyimli isimle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrılığın eşiğinden 2026'ya uzanan hikayede Masuaku, sezon başına 1.3 milyon avro kazanacak.

Kariyerine Kara Kartal'da devam etmeye karar veren Masuaku, son olarak etkili görüntüsünü Başakşehir karşılaşmasında attığı golle taçlandırmıştı.

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