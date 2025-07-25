Beşiktaş: Irkçılığı lanetliyoruz

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, maç sonrası yaşanan olayla ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah beyazlı kulüp, Ukrayna temsilcisinde forma giyen Kevin'e atılan mesajlar sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibimiz Shakhtar Donetsk'in futbolcusu Kevin'e ırkçı ve nefret dolu mesajları kamuoyuna yansıyan, Beşiktaşlı duruşu ile değerlerinden nasibini almadığı bu vahim olayla anlaşılan ve ne yazık ki Kongre Üyemiz olan kişinin üyelikten çıkarılması amacıyla disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Kulübümüz ve büyük Beşiktaş taraftarı, geçmişte buna benzer yaşanmış birçok olayda ırkçılığa karşı tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur.

Bu vesileyle bir kez daha başta spor sahaları olmak üzere hayatın her alanında ırkçılığı lanetliyoruz."