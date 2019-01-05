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Beşiktaş, Isimat-Mirin'i KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın transferinin ardından PSV Eindoven'den 27 yaşındaki stoper Isimat-Mirin'in transferini de bitirdi.

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Beşiktaş Yönetimi'nin yaptığı girişimlerin ardından, siyah-beyazlı kulüp, Ismat Mirin'in transferi için PSV Eindhoven ile 300 bin euro bonservis bedeli ile anlaşmaya vardı. PSV ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mirin ile 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Beşiktaş, Fransız futbolcuyu İstanbul'a getirecek ve oradan da Antalya kampına dahil edecek.

Mirin, yarım sezon için Beşiktaş'tan 600 bin euro alacak ve önümüzdeki üç sezon için de 1 milyon 250 bin euro, 1 milyon 275 bin euro ve 1 milyon 300 bin euro kazanacak

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giymesinden dolayı Beşiktaş'ın ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde olduğu düşünülen Mirin'in PSV ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu.

KAP'A BİLDİRİLDİ! "06:45'TE..."

Beşiktaş, Nicolas Isimat-Mirin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ''Profesyonel futbolcu Nicolas Isimat-Mirin'in kulübümüze transferi için görüşmelere başlanmıştır. Nicolas Isimat-Mirin, yarın sabah 06.45'te İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.'' sözleri kullanıldı.

(Sporx)

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