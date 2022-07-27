İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9302
  • EURO
    18,2395
  • ALTIN
    992.661
  • BIST100
    2546.34
Spor

Beşiktaş, İspanya'dan dönüyor

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının üçüncü etabı olan İspanya kampını bitirdi.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:13 - Güncelleme:
ABONE OL

Siyah-beyazlı ekip, TSİ 14.40'ta Alicante Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İstanbul'a hareket edecek ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

20 Temmuz'da başlayan İspanya kampında iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers'a 3-0, Deportivo Alaves'e de 2-1 mağlup oldu.

İspanya kampında Francisco Montero ve Umut Meraş, çeşitli sakatlıklar yaşayarak son antrenmanlara katılamadı. Sakatlık geçiren oyunculardan Kenan Karaman ise tedavisi için İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan, kampa siyah-beyazlı takımla başlayan Rıdvan Yılmaz ise İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transferi sonrası kamptan ayrıldı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını 30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Sampdoria ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.