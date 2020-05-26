İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8158
  • EURO
    7,4344
  • ALTIN
    380.418
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş isteyince Gökhan Töre kıymete bindi!
Spor

Beşiktaş isteyince Gökhan Töre kıymete bindi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Gökhan Töre'yi gelecek sezon siyah beyazlı takıma çağırması üzerine Yeni Malatyaspor Yönetimi kolları sıvadı...

26 Mayıs 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 09:24
ABONE OL

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın istediği Gökhan Töre'ye onay verdi… Tecrübeli futbolcunun para düşünmemesi, maç başına göre sözleşme almaya sıcak bakması da siyah-beyazlı taraftarları oldukça memnun etti. Beşiktaşlı taraftarlar Töre'nin; Lens, Diaby, Boyd ve N'Koudou'nun toplamından daha fazla istatistik yapacağına inanıyor. Beşiktaş'ın 4 kanat oyuncusu bu sezon 5 gol 2 asistle (N'Koudou 2 gol 0 asist, Lens 1 gol 2 asist, Diaby 2 gol 0 asist, Boyd 0 gol 0 asist) oynarken Töre ilk sezonunda tek başına 8 gol 8 asistle oynamıştı.

MALATYA, TÖRE'NİN OPSİYONUNU KULLANIP PARA ALMA PEŞİNDE

Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi gelecek sezon Beşiktaş'a çağırması üzerine Malatyaspor kolları sıvadı… Başkan Adil Gevrek, Töre'ye sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanmak istediğini söyledi. Töre ise İstanbul'a dönerek Beşiktaş'ta oynamak istediği cevabını verdi.

Malatyaspor Başkanı Gevrek'in Töre'nin sözleşmesini tek taraflı uzatarak Beşiktaş'tan bonservis bedeli ya da takasla oyuncu almak istediği ise gelen bilgiler arasında. (Skorer)

Ambulansa taş atıp, polisin başına kürekle vurdu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.