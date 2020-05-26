Beşiktaş isteyince Gökhan Töre kıymete bindi!

26 Mayıs 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 09:24

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'ın istediği Gökhan Töre'ye onay verdi… Tecrübeli futbolcunun para düşünmemesi, maç başına göre sözleşme almaya sıcak bakması da siyah-beyazlı taraftarları oldukça memnun etti. Beşiktaşlı taraftarlar Töre'nin; Lens, Diaby, Boyd ve N'Koudou'nun toplamından daha fazla istatistik yapacağına inanıyor. Beşiktaş'ın 4 kanat oyuncusu bu sezon 5 gol 2 asistle (N'Koudou 2 gol 0 asist, Lens 1 gol 2 asist, Diaby 2 gol 0 asist, Boyd 0 gol 0 asist) oynarken Töre ilk sezonunda tek başına 8 gol 8 asistle oynamıştı.

MALATYA, TÖRE'NİN OPSİYONUNU KULLANIP PARA ALMA PEŞİNDE

Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi gelecek sezon Beşiktaş'a çağırması üzerine Malatyaspor kolları sıvadı… Başkan Adil Gevrek, Töre'ye sözleşmesinde yer alan opsiyon hakkını kullanmak istediğini söyledi. Töre ise İstanbul'a dönerek Beşiktaş'ta oynamak istediği cevabını verdi.

Malatyaspor Başkanı Gevrek'in Töre'nin sözleşmesini tek taraflı uzatarak Beşiktaş'tan bonservis bedeli ya da takasla oyuncu almak istediği ise gelen bilgiler arasında. (Skorer)