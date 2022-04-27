Beşiktaş Jackson Muleka için fırsat kolluyor

Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna dahil edilen Jackson Muleka, gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Demokratik Kongolu futbolcu, lacivert-beyazlı formayı ligde 10 maçta terletirken; bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

MALİYETİ SADECE 200 BİN AVRO

Jackson Muleka'nın transferi Kasımpaşa'ya sadece 200 bin avroya mal oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Standart Liege, Muleka ve futbolcunun menajerine toplamda 200 bin avro ödeme yaptı.

Öte yandan sezon sonu için Kasımpaşa, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak. 3 milyon avro satın alma maddesi bulunan 24 yaşındaki golcü için, hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler var.

Gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.