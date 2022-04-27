İSTANBUL 22°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2022 Çarşamba / 26 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8187
  • EURO
    15,7036
  • ALTIN
    902.031
  • BIST100
    2422.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Jackson Muleka için fırsat kolluyor
Spor

Beşiktaş Jackson Muleka için fırsat kolluyor

Jackson Muleka kiralık olarak forma giydiği Kasımpaşa'da, Süper Lig'in ikinci yarısına damga vurmaya devam ediyor. Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonu Kasımpaşa'da olan Jackson Muleka'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

DHA27 Nisan 2022 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
ABONE OL

Devre arası transfer döneminde Standard Liege'den kiralık olarak Kasımpaşa kadrosuna dahil edilen Jackson Muleka, gösterdiği performansla adeta parmak ısırttı. Demokratik Kongolu futbolcu, lacivert-beyazlı formayı ligde 10 maçta terletirken; bu maçlarda 11 gol atıp, 3 asist yapma başarısı gösterdi. 24 yaşındaki golcü oyuncu, gösterdiği performansla da dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.

MALİYETİ SADECE 200 BİN AVRO

Jackson Muleka'nın transferi Kasımpaşa'ya sadece 200 bin avroya mal oldu. Lacivert-beyazlı ekip, Standart Liege, Muleka ve futbolcunun menajerine toplamda 200 bin avro ödeme yaptı.

Öte yandan sezon sonu için Kasımpaşa, oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanacak. 3 milyon avro satın alma maddesi bulunan 24 yaşındaki golcü için, hem yurt içi hem de yurt dışından teklifler var.

Gelecek sezon için Batshuayi'nin yerine golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Demokratik Kongolu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.