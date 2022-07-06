Beşiktaş, Belçika takımı Standart Liege'in Demokratik Kongolu forveti Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Siyah beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır."

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.

JACKSON MULEKA, İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka bugün saat 19.15'te İstanbul'a gelecek.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren, Belçika ekibinde Standart Liege'de forma giyen Jackson Muleka, Beşiktaş'a resmi imza atmak için İstanbul'a gelecek. Muleka'nın bugün saat 19.15'te Brüksel-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.