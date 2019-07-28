Beşiktaş Jamilu Collins'in peşine düştü

BEŞİKTAŞ’TA Brezilyalı Adriano’nun boşluğu hızlı doluyor. Sağ beke Douglas, açığa da Tyler Boyd’u getiren Siyah-Beyazlılar, şimdi sol tarafa el attı. Adriano’nun takımda kalması istendi ancak istekler örtüşmedi ve defter kapandı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Caner Erkin’in performansını yükseltmek için rekabet yaratacak bir oyuncu istedi. Paderborn’dan 24 yaşındaki sol bek Jamilu Collins için bir teklif yapıldı. Nijeryalı oyuncu için iletilen teklifin, kiralık olduğu bilgisi paylaşıldı.

ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE BİTEBİLİR

Alman basınında oyuncunun ayrılma ihtimali kuvvetli görüldü ve şu bilgiler aktarıldı; Paderborn, Jamilu Collins’in ayrılmasından korkmalı. Nijeryalı kanat oyuncusu, gelişime açık. Beşiktaş, yaptığı teklifle oyuncuyu kısa süre içinde kadrosuna katmaya kararlı olduğunu gösterdi. Paderborn Sportif Direktörü Martin Przondziono, oyuncuyu korumak için ağırlığını kaybetmiş durumda. Paderborn, sol bek bölgesi için yeni bir cevher bulmalı, sonrasında Collins için pişmanlık yaşanabilir.

EĞİTİMİ HIRVAT ALTYAPISINDAN

5 Ağustos 1994’te Nijerya’nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Collins, Hırvat ekibi HNK Rijeka tarafından keşfedildi. 2012’de Rijeka altyapısına adımını atan Collins, çeşitli Hırvat ekiplerinde kiralık oynadı. 2017’de ise mukavelesi bitince onu Almanya ekibi Paderborn kaptı, kulübü oyuncuyla sözleşme uzatmayı başaramadı. 2017’de Paderborn’dayken 200 bin euro değeri gözüken Nijeryalı sol bek, şu anda 2 milyon euro seviyelerinde. Collins, 2018’den bu yana 11 kez Nijerya Milli Takımı’na oynadı.

Akşam