Beşiktaş, Jonathan Kodjia'yı bedavaya getirmeye çalışıyor
Kadroya bir santrfor takviyesi yapacak Beşiktaş, Aston Villa’nın Fildişili forveti Jonathan Kodjia’yı gündemine aldı.
Sözleşmesi bu sezonun sonunda tamamlanacak Kodjia’nın bedelsiz bitmesi için çalışma var. Kodjia, geçen sezon Championship’te 39 maçta 9 gol attı. A.Villa, onu yollama konusunda istekli.
(Akşam)
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