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Spor

Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti

Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq'a konuk oldu. Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı. İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.

AA28 Şubat 2025 Cuma 01:01 - Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Basketbol Avrupa'ya veda etti
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Basketbol FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş, Villeneuve d'Ascq'a konuk oldu.

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Eurocup çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Fransa'nın Villeneuve d'Ascq takımıyla 81-81 berabere kaldı.

İlk maçta rakibine 91-72 mağlup olan siyah-beyazlılar, organizasyona veda etti.

Villeneuve d'Ascq ise FIBA Kadınlar Eurocup'ta yarı finale yükseldi.

Salon: Palacium

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Veronika Obertova (Slovakya), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Villeneuve d'Ascq: Leite 9, Zellous 19, Heriaud 6, Peters 14, Gueye 17, Foppossi 10, Clark 2, Sissoko 4, Paget

Beşiktaş: Lazic 10, Winterburn 18, Peterson 25, Elif Bayram 10, Krajisnik 15, Özge Özışık 2, Gizem Başaran Turan, Melek Uzunoğlu 1

1. Periyot: 18-30

Devre: 45-51

3. Periyot: 64-73

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