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Spor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na Ahmet Nur Çebi'den ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kadın futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularıyla bir araya geldi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:36
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çebi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 1. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaş Vodafone Takımı ile buluştu.

Buluşmada, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ile Kadın Futbol ve Spor Okulları Direktörü Necmettin Çelikhan da yer aldı.

Çebi, Beşiktaş Vodafone Takımı'nın teknik direktörü Mesut Kır ile teknik ekibe ve sporculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.

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