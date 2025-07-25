Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, göreve Burak Sidar'ı getirdi.
Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.
Burak Sidar, Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Oldu— Beşiktaş JK Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) July 25, 2025
Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğüne, 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş... pic.twitter.com/qMCl7AK9DI