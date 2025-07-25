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Spor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, göreve Burak Sidar'ı getirdi.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Siyah beyazlı kulüp, göreve Burak Sidar'ı getirdi.

Kulübün açıklamasında, "Takımımızın teknik direktörlüğüne 2023-24 sezonunda takımımızda teknik sorumlu olarak görev alan Burak Sidar getirilmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Burak Sidar'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin der, görevinde üstün başarılar dileriz." denildi.

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