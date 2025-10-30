İSTANBUL 21°C / 12°C
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi sona erdi

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını açıkladı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 16:26 - Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda Burak Sidar dönemi sona erdi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Burak Sidar ve ekibiyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başından bu yana kadın futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevinde bulunan Burak Sidar ve teknik ekibimizde yer alan Kaan Erdoğmuş, Murat Kızılkaya ve Mehmet Baran Danış ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sidar, Erdoğmuş, Kızılkaya ve Danış'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynadığı 5 maç sonunda, 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

