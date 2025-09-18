İSTANBUL 24°C / 16°C
Spor

Beşiktaş kafilesi, İzmir'de

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesi İzmir'e ulaştı.

18 Eylül 2025 Perşembe 18:27
Beşiktaş kafilesi, İzmir'de
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.

Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı oyuncuları taraftarları yalnız bırakmadı.

Taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcular lehinde tezahürat yaptı. Başkan Serdal Adalı, taraftarların yanına gidip forma imzaladı.

Futbolcular, taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş kafilesi daha sonra konaklayacağı otele geçti.

Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, yarın saat 20.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

