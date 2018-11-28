Beşiktaş kafilesi Sarpsborg'a ulaştı
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Norveç'e geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Oslo'ya inen siyah-beyazlı kafile, güvenlik tedbirleri altında kara yolu ile Sarpsborg kentine ulaştı ve kamp yapacağı otele geçti.
Otel önünde bekleyen az sayıda taraftar kafileye sevgi gösterisinde bulunurken, bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kafilede yer almadı.
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