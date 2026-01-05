İSTANBUL 16°C / 10°C
Spor

Beşiktaş kaleci arayışı sürüyor: Rota belirlendi

Beşiktaş, ara transfer döneminde kaleci takviyesi için Chelsea'den Filip Jörgensen ile temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu transferde olumsuzluk yaşanması halinde Sporting Lizbon forması giyen Rui Silva'yı alternatif olarak belirledi.

TRT Spor5 Ocak 2026 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Beşiktaş kaleci arayışı sürüyor: Rota belirlendi
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapmak istiyor.

GİRİŞİMLER SÜRÜYOR

Beşiktaş, bu doğrultuda Chelsea'den Filip Jörgensen ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, Danimarkalı kaleci için girişimlerine devam ediyor.

ALTERNATİF BELİRLENDİ

Beşiktaş, Jörgensen'de olumsuzluk yaşanma ihtimaline karşın 23 yaşındaki futbolcunun alternatifini de belirledi.

TRANSFER LİSTESİNE EKLENDİ

Siyah-beyazlılar, Jörgensen'in alternatifi olarak Sporting Lizbon'dan 31 yaşındaki Portekizli kaleci Rui Silva'yı da transfer listesine ekledi.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rui Silva'nın, Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Rui Silva, bu sezon Sporting Lizbon'da 21 maçta sahaya çıktı. Bu maçlarda kalesinde 16 gol gören Portekizli eldiven, 9 maçta ise kalesini gole kapattı.

