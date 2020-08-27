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Spor

Beşiktaş Kalinic için teklifini yaptı

Beşiktaş'ın, Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic için teklif yaptığı öğrenildi. İşte siyah beyazlıların Kalinic transferiyle ilgili son dakika detayları...

27 Ağustos 2020 Perşembe 10:01 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 10:01
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SkyItalia'nın haberinde Kalinic'i kadrosuna katmak için çalışmalar sürdüren Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid ile pazarlık masasında olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın Kalinic'in bonservisini ödemek için teklif yaptığı belirtilirken hem Atletico Madrid kulübü hem de oyuncunun bu teklifi düşündüğü belirtiliyor.

Geçen sezon Roma'da kiralık oynayan Nikola Kalinic, çıktığı 19 maçta 5 gol kaydetmişti. Atletico Madrid'in önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Kalinic'in yeni sezon öncesi farklı bir takıma gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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