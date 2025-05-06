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Spor

Beşiktaş KAP'a bildirdi! Bedelli sermaye artırımı sonrası dev gelir

Beşiktaş, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı. Ayrıca siyah beyazlı ekip elde edilen gelirin Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını yapılan açıklamada duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Mayıs 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Bedelli sermaye artırımı sonrası dev gelir
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Beşiktaş Kulübü, bedelli sermaye artırımı sonrası kulübün Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki payının yüzde 51'den yüzde 70'e yükseldiğini ve elde edilen gelirin Bankalar Birliği borcu için kullanılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlıların açıklamasında "Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol A.Ş., rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir." denildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

"Kulübümüzün çoğunluk hissesine sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de, tarihimizin en büyük bedelli sermaye artırımı süreci tamamlanmıştır.

Şirketimizden alınan bilgiler doğrultusunda, Beşiktaş Futbol A.Ş., rüçhan hakkı kullanımı döneminde satın alınan 445 milyon adet hisseye ek olarak bugün saat 13.00 itibarıyla tamamlanan birincil piyasa işlemlerinde satılan 270 milyon adet hisseden toplam 1 milyar 433 milyon TL gelir elde etmiştir.

Bedelli sermaye artırımı dönemi, para piyasalarındaki zorlu şartlar nedeniyle hedeflenen tutarın altında kalarak tamamlanmış olsa da tarihimizin en büyük sermaye artırımı projesi sonucunda kulübümüzün Beşiktaş Futbol A.Ş.'deki payı yüzde 51'den yüzde 70'e yükselmiştir.

Kulübümüzün finansal bağımsızlığa kavuşması için gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımı projesinden elde edilen gelir, daha önce ilan edildiği üzere kulübümüzün bankalar konsorsiyumuna olan borcunun ödenmesinde kullanılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı döneminde rüçhan hakkını kullanan ve birincil piyasadan hisse satın alan yatırımcılarımıza ve taraftarlarımıza teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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