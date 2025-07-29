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Spor

Beşiktaş KAP'a bildirdi! Gedson Fernandes'in tüm hakları alındı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinde yer alan yüzde 50'lik sonraki satıştan pay hakkını 10 milyon Euro karşılığında Benfica'dan alındığını açıkladı. İşte detaylar...

AA29 Temmuz 2025 Salı 15:22 - Güncelleme:
Beşiktaş KAP'a bildirdi! Gedson Fernandes'in tüm hakları alındı
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Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamının alındığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "Şirketimiz, profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in transfer sözleşmesinde bulunan 'Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir kulübümüz ve Benfica arasında yüzde 50-yüzde 50 olarak paylaşılacaktır.' maddesindeki yüzde 50'lik payı Benfica kulübünden 10 milyon avro karşılığında satın almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Gedson Fernandes'in bonservisinin yarısını 2021-2022 sezonu ara transfer döneminde 6 milyon avro bedelle almıştı.

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