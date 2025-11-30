İSTANBUL 15°C / 10°C
Beşiktaş, Karagümrük maçına 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı öncesinde Samsunspor karşılaşmasına göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son olarak Samsunspor ile oynanan maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, David Jurasek, Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Vaclav Cerny, Jota Silva ve El Bilal Toure ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Devrim Şahin şans bekledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, sol bekte sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz'ın yerine David Jurasek'e ilk 11'de şans verdi. Orta sahada ise Salih Uçan yedek soyunurken, yerine kırmızı kart cezası biten Orkun Kökçü görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, forvette ise Tammy Abraham'ın yerine El Bilal Toure'yi görevlendirdi. Toure, Fenerbahçe derbisinin ardından ikinci kez en uçta görev aldı.

