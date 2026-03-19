İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3217
  • EURO
    50,8281
  • ALTIN
    6808.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor

Beşiktaş, Kasımpaşa ile oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü görmedi. Siyah beyazlı ekip Kasımpaşa karşısında bu seriye son vermek istiyor.

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş, 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gençlerbirliği galibiyetiyle yeniden 3 puan serisine gelen siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa'ya karşı şanssızlığını son vermeyi hedefliyor.

Ligde Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Emre Belözoğlu karşısında ilk galibiyetini arıyor.

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son karşılaşmada ise Antalyaspor galibiyetinin ardından sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

EMİRHAN–BİLAL DERBİYE HAZIRLANIYOR

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını geride bırakan Emirhan Topçu ile El Bilal Touré, bugün riske edilmeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise fiziksel olarak tam hazır hale gelmeleri için özel program uygulanan iki oyuncuyu, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürmeyi planlıyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.