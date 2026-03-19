Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında kötü seriyi bitirmek istiyor

Beşiktaş, 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Gençlerbirliği galibiyetiyle yeniden 3 puan serisine gelen siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa'ya karşı şanssızlığını son vermeyi hedefliyor.

Ligde Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da, Emre Belözoğlu karşısında ilk galibiyetini arıyor.

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son karşılaşmada ise Antalyaspor galibiyetinin ardından sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

EMİRHAN–BİLAL DERBİYE HAZIRLANIYOR

Siyah-beyazlılarda sakatlıklarını geride bırakan Emirhan Topçu ile El Bilal Touré, bugün riske edilmeyecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın ise fiziksel olarak tam hazır hale gelmeleri için özel program uygulanan iki oyuncuyu, Fenerbahçe derbisinde sahaya sürmeyi planlıyor.