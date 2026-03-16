Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisine başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 19 Mart Perşembe günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve minyatür kale maçla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.