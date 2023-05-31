İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2023 Çarşamba / 10 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,7147
  • EURO
    22,2532
  • ALTIN
    1313.11
  • BIST100
    4871.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisini sürdürüyor
Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisini sürdürüyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün antrenmanla devam etti.

IHA31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:12 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kasımpaşa mesaisini sürdürüyor
ABONE OL

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ve minyatür kale turnuvasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.