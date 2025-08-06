Beşiktaş Kasper Dolberg transferinde ısrarcı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsam Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisi Kasper Dolberg.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Dolberg için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

OLUMSUZ DÖNÜŞ

Belçika kulübü ise, siyah-beyazlıların teklifini yeterli bulmadı ve reddetti. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

OLE'DEN TAM NOT

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolberg transferine tam destek veriyor. Norveçli çalıştırıcı, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Anderlecht formasıyla 45 maça çıkan Dolberg, 24 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.