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Spor

Beşiktaş Kasper Dolberg transferinde ısrarcı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde bulunana Kasper Dolberg için teklif yaptı. Ancak Anderlecht teklifi yetersiz bularak geri çevirdi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 10:21 - Güncelleme:
Beşiktaş Kasper Dolberg transferinde ısrarcı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, santrfor rotasyonunu geliştirmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsam Beşiktaş'ın liste başı isimlerinden birisi Kasper Dolberg.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş'ın Anderlecht forması giyen Dolberg için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

OLUMSUZ DÖNÜŞ

Belçika kulübü ise, siyah-beyazlıların teklifini yeterli bulmadı ve reddetti. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.

OLE'DEN TAM NOT

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolberg transferine tam destek veriyor. Norveçli çalıştırıcı, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Anderlecht formasıyla 45 maça çıkan Dolberg, 24 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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