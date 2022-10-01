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Spor

Beşiktaş, Kayseri'de 26 sayı farkla kazandı

Beşiktaş, 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son gününde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 101-75 yendi.

AA1 Ekim 2022 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayseri'de 26 sayı farkla kazandı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol, ev sahipliğini yaptığı 16. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın son gününde Beşiktaş'a 101-75 mağlup oldu.

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Uğur Özcan, Yiğit Emre Şimşek, Ozan Çalap

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Yağmur Yıldız 4, Lydnra Weaver 19, Sevgi Tonguç, Eylül Minez 6, Burcu Yağan 9, Nisa Yalçın 7, Mısra Albayrak 5, Helin Boybeyi , Şuranur Sönmez 8, Daijgile Sarauskaite 13, Feray Dalkılıç 4

BEŞİKTAŞ: Dana Evans 30, Melek Uzunoğlu 12, Yağmur Taşar 11, İrem Naz Topuz 11, Kübra İmren Sevindik 4, Elif Bayram, Taya Reimer 16, Zeynep Can 2, İnci Güçlü 6, Nihan Dabakoğlu 6, Mia Drasicevic 3

1. PERİYOT: 20-37

DEVRE: 35-48

3. PERİYOT: 58-84

  • beşiktaş
  • melikgazi kayseri basketbol
  • 16 Erciyes Kupası

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