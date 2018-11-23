Beşiktaş Kayseri'de

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Osmanlı stadının zeminin kötü olması nedeniyle Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacağı Ankaragücü maçı için Kayseri'ye geldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Kayseri'ye gelen siyah-beyazlı kafileyi sağanak yağmura rağmen taraftarlar yalnız bırakmadı. 100 kadar taraftar, teknik direktör Şenol Güneş ve bazı futbolculara tezahüratta bulundu. Kafile sonrasında havalimanından ayrılarak kamp yapacğaı otele doğru hareket etti.