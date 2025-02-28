Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi

Beşiktaş ile Bellona Kayserispor, yarın Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında 1973-1974 sezonundan itibaren yapılan 47 mücadelenin 28'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 10 maçtan Kayserispor galip ayrıldı. Takımlar 9 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kayserispor ise 43 gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.



İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

İki takımın İstanbul'da oynadığı müsabakalarda Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.



Siyah-beyazlı ekip, Kayserispor'u 23 kez İstanbul'da ağırlarken bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı rakibini 18 kez sahadan puansız gönderdi.

İki ekip 3 mücadelede berabere kalırken, 2 maçı ise Kayseri temsilcisi kazandı.

Beşiktaş'ın bu karşılaşmalardaki 49 golüne Kayserispor, 18 golle yanıt verdi.



SON 9 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.



EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda Kayserispor'u İstanbul'da 4-0 yenerek rakibine karşı ligde en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlılar, 2024-2025 sezonunun ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete daha imza attı.

Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda yine Kayseri'de yapılan mücadelede Beşiktaş'a 3-0 üstünlük kurdu.

2010-2011 ve 2021-2022 sezonlarında İstanbul'da oynanan ve Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı maçlar, iki takım arasındaki en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti.