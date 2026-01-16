İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2026 Cuma / 28 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2848
  • EURO
    50,2993
  • ALTIN
    6422.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Kayserispor mesaisine ara vermeden başladı
Spor

Beşiktaş, Kayserispor mesaisine ara vermeden başladı

Dün Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü mağlup eden Beşiktaş, lige döndü. Siyah-beyazlılar, hafta sonu Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA16 Ocak 2026 Cuma 14:20 - Güncelleme:
Beşiktaş, Kayserispor mesaisine ara vermeden başladı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü Zecorner Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile dün oynanan maçta forma giyen futbolcular, salonda yenilenme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.